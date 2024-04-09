Под артиллерийским огнем россиян находилось около 120 украинских населенных пунктов.

Российские оккупанты продолжают вести штурмовые действия на линии фронта. Всего за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook сообщили, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать украинскую оборону.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клещеевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено шесть атак в районе населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых позиций.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг два раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, оккупанты совершили шесть безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Удары врага

Россияне нанесли четыре ракетных и 97 авиационных ударов, а также совершили 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье Сумской области и город Сумы; Петропавловка, Нестерное, Липцы, Терновая, Малый Бурлук Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Верхнекамье, Каменское, Ивановское, Раздоловка, Константиновка, Великая Новоселка, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Очеретино, Нетайлово, Семеновка, Мемрик, Новокалиново, Красногоровка, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Александрополь, Водяное, Урожайное, Парасковеевка, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем зенитно-ракетным комплексам и семи районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено средство противовоздушной обороны, две станции РЭБ и два района сосредоточения личного состава врага.

Ситуация на фронте - последние новости

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко считает, что россияне попытаются прорвать оборону ВСУ на одном-двух направлениях.

При этом в вечернем обращении Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток зафиксировано 48 боевых столкновений. Украинские защитники отбили попытку российских захватчиков прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении.

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