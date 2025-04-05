Россия может нарастить мобилизацию, считает Алексей Гетьман.

Потери россиян на фронте хоть и увеличиваются, но они существенно не влияют на количество войск врага. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Они путем рекрутинга могут мобилизовать до 30 тысяч человек ежемесячно. Средние суточные потери россиян - 1250. То есть за месяц они минусуются на 5-6 тысяч от общего состава. Это примерно 1%. Для армии уменьшение на 1% за месяц не является существенным. Но они не увеличиваются так, как это было год назад. И для того, чтобы делать наступательные действия, о которых уже много разговоров - им надо увеличивать", - сказал Гетьман.

В то же время он добавил, что в случае необходимости россияне могут увеличить количество собственных войск на территории Украины сразу несколькими способами.

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"Возможно тот призыв, что они объявили - 160 тысяч человек. И часть из этих людей - возможно треть, а возможно и половина - они подпишут контракт. А контрактников посылать на линию фронта можно. Это один путь увеличения. Могут увеличить финансовую награду. Еще один источник - предоставление российского гражданства иностранцам. И конечно же, это могут быть северокорейские войска", - добавил эксперт.

Потери РФ: важные новости

Накануне Deutsche Welle со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО сообщила, что Россия с начала полномасштабной войны потеряла более 900 тысяч военных, из них 250 тысяч - убитыми.

Между тем в Генштабе сообщили, что в марте 2025 года оккупанты потеряли 1 644 артиллерийские системы и 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн. Это стало рекордным показателем с начала полномасштабной войны.

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