Среди раненых российских военнослужащих многие получили пожизненные увечья из-за некачественного медицинского обслуживания.

С начала своего полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла более 900 тысяч военных, из них 250 тысяч - убитыми. Как пишет Deutsche Welle, такие данные привел высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге в кулуарах встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

По его словам, среди раненых российских военнослужащих многие получили пожизненные увечья из-за некачественного медицинского обслуживания.

Он рассказал, что армия РФ продолжает терять свыше 1000 человек в день убитыми и ранеными, однако ее темп набора новых рекрутов, по данным Североатлантического альянса, пока соответствует потерям.

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"Продвижение российских войск в Украине замедляется, ее потери растут, однако российские власти готовы и дальше терпеть большие потери в обмен на медленные успехи", - добавил чиновник.

По его мнению, российское общество не достигло той точки, в которой не готово было бы более с этим мириться.

По оценкам НАТО, ситуация на поле бояостается очень сложной. По их прогнозам, Россия будет продолжать усиливать давление на ВСУ на линии фронта и в общем по всей территории Украины, чтобы затянуть время войны и нарастить преимущество для успеха на переговорах.

Отмечается, что перевес по-прежнему не на стороне Украины, а РФ сохраняет преимущество и динамику, а также пытается выиграть за счет дефицита в украинской армии. Чиновник НАТО подчеркнул:

"На поле боя нет никаких признаков того, что россияне готовятся к прекращению огня. Мы не видим никаких признаков того, что цели России в этой войне изменились".

Война в Украине - потери РФ

На Донецком направлении Силы беспилотных систем уничтожили три ЗРК российских оккупантов, общая стоимость которых - около 50 млн долларов.

По словам военных, операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем за две недели обнаружили и поразили три вражеские системы противовоздушной обороны. Как уточняется, это два зенитных ракетных комплекса "Бук" неустановленных модификаций и зенитный ракетный комплекс "Тор".

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