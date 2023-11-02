Было уничтожено более 40 единиц боевых бронированных машин и артиллерийских систем врага.

Армия Российской Федерации несет большие потери на войне против Украины. За минувшие сутки ликвидировали еще более 900 российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

личного состава - около 302 420 (+930 в сутки) человек;

танков - 5 241 (+18) ;

боевых бронированных машин - 9 877 (+43);

артиллерийских систем - 7 292 (+42);

реактивных систем залпового огня - 850 (+4);

средств противовоздушной обороны - 566 (+3);

самолетов / вертолетов - 322 (+1) / 324;

беспилотников оперативно-тактического уровня - 5 488 (+20);

крылатых ракет - 1 549 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн - 9 658 (+34);

специальной техники - 1 032 (+13).

Также с начала полномасштабного втоогнения РФ уничтожено 20 единиц кораблей/катеров было 20 единиц, подводных лодок – 1.

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Ситуация на фронте по состоянию на 2 ноября 2023 - главные новости

Ранее аналитики Института изучения войны в своем отчете со ссылкой на российских блогеров сообщили, что ВСУ удерживают свои позиции и проводят атаки на левом берегу Херсонской области.

По словам блогеров, Силы обороны Украины атаковали врага возле поймы и Песчановки. В то же время район возле села Крынки они заминировали, чтобы усложнить атаки русской пехоте.

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