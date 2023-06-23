В ССО показали уничтожение автомобильной техники противника.

На юге Украины ударные беспилотные авиационные комплексы, которыми управляют операторы из рядов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, за несколько дней уничтожили немало техники российских захватчиков.

Благодаря удачным сбросам ликвидировано восемь единиц вражеской техники, сообщили ССО в Telegram и показали "горячее" видео. "Нашими птичками мы проводим постоянную аэроразведку местности, обнаруживаем объекты и уничтожаем технику и важные цели противника", - рассказал один из операторов дронов.

На видео заснята ликвидация автомобильной техники противника.

Ситуация на юге Украины - сейчас это стоит знать

22 июня заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что наши защитники и защитницы продолжают наступать на юге. По словам чиновницы, наступательные действия продолжаются на двух направлениях - Бердянском и Мелитопольском.

Стоит отметить, что на южной части украинского государства противники ежедневно несут огромные потери. В частности, вчера стало известно, что на Таврическом направлении уничтожены еще более трех рот военных РФ и десятки единиц вражеской техники.

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