Противники, в частности, потеряли самолеты, вертолеты и дроны.

За трое суток украинские военные уничтожили воздушных целей врага на 157,5 млн долларов.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, речь идет лишь о средствах воздушного нападения: крылатых ракетах, самолетах и вертолетах, уничтоженных подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил, ПВО сухопутных войск и десантно-штурмовыми войсками в течение 5-7 сентября.

Отмечается, что одна из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении РФ – это крылатая ракета Х-101.

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"Так вот, шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных сил). Ориентировочная стоимость Х-101 – 13 миллионов долларов за единицу. 13 умножить на 6 равняется 78 млн долларов", - рассказали в Воздушных силах.

Кроме того уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 общей стоимостью 600 тыс. долларов, два ударных вертолета Ка-52 - 32,4 млн долларов, ударный вертолет Ми-24 - 12,5 млн долларов, также воины-десантники уничтожили три штурмовика Су-25 на сумму 33 млн долларов.

Кроме того, украинские военные сбили десять беспилотников оперативно-тактического уровня типа "Орлан-10" на общую сумму 1 млн долларов.

"Итак, по ориентировочным подсчетам, только в небе за трое суток войны потери российской армии составили: 157 500 000 долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. По состоянию на 10 сентября на украинской земле ликвидировали около 52 тыс. 250 противников, а также 162 вражеских средства ПВО, 239 самолетов, 212 вертолетов, 898 беспилотников и 215 крылатых ракет.

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