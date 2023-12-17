На Херсонщине пущено на металлолом 14 орудий, 14 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и командно-штабную машину "АПЕ-5".

На юге Украины российские войска активизировали авиацию, но потеряли почти восемь десятков "штыков".

Как сообщают в Силах обороны юга Украины, россияне продолжают давить артиллерийскими обстрелами и применяет дроны разного типа. Также на левобережье Днепра российская армия прибегает к штурмам, но получает отпор.

За минувшие сутки на юге ликвидировано 79 оккупантов, уничтожены две реактивные системы залпового огня "Град", 12 орудий, в том числе - самоходная "Гиацинт", миномет, лодка, станция радиоэлектронной борьбы и командно-штабная машина "АПЕ-5". Пущено на металлолом 14 единиц автобронетехники.

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Говорится, что в течение суток снова зафиксирована активизация вражеской авиации. В частности, противник нанес три авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб по прибрежным территориям Днепра в Херсонской области. Также противник совершил с самолета тактической авиации пуск авиационной управляемой ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого, ракета уничтожена силами противовоздушной обороны.

"Враг усиливает артиллерийское давление и увеличивает количество обстрелов. За минувшие сутки 10 раз ударил по Херсону, также были обстреляны Никольское, Кизомис, Белозерка, Днепровское, Антоновка на Херсонщине и Очаков на Николаевщине. В результате преступных действий врага повреждены СТО и здание бизнес-центра, две многоэтажки, около двух десятков частных домов, два автомобиля, автоприцеп, гараж и газопровод", - рассказали военные.

Кроме того, враг использовал барражирующий ударный беспилотник типа "Ланцет", направляя удар по правобережью Херсонщины.

"Оккупанты запускают ударные дроны по прифронтовым территориям днем и ночью", - отмечают в Силах обороны.

В частности, помимо атаки дронами типа Shahed-131/136, оккупанты продолжали террор гражданского населения с применением FPV-дронов и "Ланцет". Соответственно 9 и 1 таких ударов зафиксировано по населенным пунктам Херсонской области, а именно: Станислав, Садовое, Михайловка и Качкаровка.

Сообщается, что группировка вражеского флота в Черном море заметно уменьшена - до двух кораблей, в Азовском море на боевом дежурстве остается одна единица. Ракетоносители остаются в пунктах базирования.

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Ночью на юге уничтожено 16 БПЛА типа Shahed-131/136, запущенных оккупантами из Крыма: семь - на Херсонщине, девять - в Одесской области. Во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался, произошло возгорание. Пожар пришлось ликвидировать четыре часа. Разрушены три одноэтажных жилых домов, пылали - два. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина.

Напомним, в ночь на 17 декабря российская армия атаковала Украину крылатой ракетой "Искандер-К", управляемой авиационной ракетой Х-59 и двумя десятками ударных беспилотников. Дроны были запущены из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым). Украинские защитники сбили все 20 "шахедов" и ракету Х-59, крылатая ракета "Искандер-К" цели не достигла. В целом воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

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