Сбитый дрон упал на частный сектор, разрушены жилые дома.

В Одесской области из-за дроновой атаки оккупантов случился масштабный пожар, погиб гражданский человек.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, ночью в течение пяти часов враг терроризировал южные регионы атакой БПЛА.

"В нашей зоне ответственности подразделениями противовоздушной обороны сбито 16 БПЛА типа "Shahed-131/136", запущенных оккупантами из Крыма. Семь дронов-камикадзе сбиты в Херсонской области, девять - в Одесской области. Во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался", - рассказали военные.

В результате, взрывной волной повреждены дома вокруг и ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Из-за падения дрона возник масштабный пожар.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС уточнили, что пожар ликвидировали более четырех часов, разрушены три одноэтажных жилых домов, горели - два. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина.

"Также произошло разрушение складского помещения частного спортивного учреждения с последующим возгоранием, которое тоже ликвидировано", - говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям близлежащих домов. Часть их жилищ также получила повреждения.

Всего от ГСЧС пришлось привлечь 10 единиц техники и 53 спасателя.

Спасатели обнародовали видео, на котором зафиксирована ликвидация масштабного пожара.

Армия РФ ударила ночью по Украине "Искандером-К"

Напомним, в ночь на 17 ноября российская армия атаковала Украину крылатой ракетой "Искандер-К", управляемой авиационной ракетой Х-59 и двумя десятками ударных беспилотников. Дроны были запущены из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым). Украинские защитники сбили все 20 "Шахедов" и ракету Х-59, крылатая ракета "Искандер-К" цели не достигла. В целом воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

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