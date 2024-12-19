Статистика не учитывает потери оккупантов среди контрактников, срочников и наемников.

На войне против Украины Россия потеряла почти 99 тысяч своих граждан, которые были мобилизованы во время так называемой "СВО". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Оккупационная армия в период с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года насчитала потерь мобилизованных солдат во время начатой ею войны против Украины в количестве 98 641 единиц личного состава", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что больше всего потерь среди мобилизованных в группировке войск "Центр" ВС РФ - 21 710 солдат. Группировка "Запад" потеряла 20 155 мобилизованных, "Восток" - 16 770, "Юг" - 16 465 оккупантов.

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Еще 10 449 захватчиков ВСУ минуснули в группировке "Днепр", 10 120 человек потеряла группировка войск РФ в Запорожской области и 2 972 - "Север".

В ГУР обращают внимание, что указанная статистика не учитывает потери российских оккупантов среди контрактников, срочников, наемников и других иррегулярных формирований агрессора.

Потери РФ на войне - последние новости

Напомним, разведывательная служба Южной Кореи опубликовала данные о количестве погибших и раненых северокорейских солдат в войне в Украине.

Согласно информации, часть из 11 000 северокорейских солдат, размещенных в Курской области РФ, уже были отправлены на боевые действия. Во время этого процесса погибло по меньшей мере 100 человек, а количество раненых, скорее всего, достигло 1000. Среди пострадавших, вероятно, есть генералы.

В то же время британская разведка выяснила, сколько танков потеряла РФ на войне в Украине. По информации разведчиков, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 3600 танков, а также почти 8000 бронемашин.

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