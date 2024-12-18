В британской разведке отметили, что россиянам приходится доставать со складов танки времен СССР.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более чем 3600 танков. Также россияне лишились почти 8000 бронемашин.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Согласно аналитическому докладу британской разведки за 17 декабря, из-за больших потерь техники россиянам приходится полагаться на устаревшую и плохо обслуживаемую технику времен СССР. Отмечается, что бронетехника извлекается из хранилищ, после чего слегка модернизируется и отправляется прямиком на фронт.

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Также в разведке подчеркнули, что у РФ значительно сократились запасы военной техники. Это подтвердили аэроснимки, которые были сделаны на базах хранения танков в городах Арсеньев, Буй и Улан-Удэ.

Потери РФ на войне в Украине - последние новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что количество суммарных потерь на войне со стороны РФ и Украины превысило 1 миллион человек. По его словам, еженедельные потери обеих армий убитыми и ранеными составляют более 10 тысяч солдат.

Кроме того, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Россия потеряла на войне 600 тысяч солдат. Он подчеркнул, что необходимо приступать к переговорам, чтобы предотвратить более фатальные последствия.

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