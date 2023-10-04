Потери России в Украине среди офицерского состава возросли - ликвидирован, в частности, главарь разведывательно-диверсионной группы "Эспаньола" по кличке "Стич" Дмитрий Егоров.
О потерях противника в Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который известен под позывным "Штирлиц". По его данным, также уничтожены два вражеских майора-"мусора" - Алексей Иванов и Андрей Ковылин.
Кроме того, "минусованы":
- младший лейтенант Максим Захаров;
- старший лейтенант Алексей Шляпин;
- старший лейтенант-"мобик" Зиеджон Закиров;
- старший лейтенант Груздев Евгений.
Защитник украинского государства также показал фотографии ликвидированных противников со звездочками.
Важные новости Украины насчет войны - сегодня это стоит знать
Утром 4 октября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины продолжают обороняться на части востока нашей страны и двигаются вперед на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В течение суток произошло 43 боя.
РФ в Украине несет огромные потери. Общие потери врага на 4 октября 2023 года составляют приблизительно 279 890 противников. Враг также потерял очень много техники, в том числе 4 745 танков.