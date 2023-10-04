Ликвидированы также два майора противника, поделился украинский воин.

Потери России в Украине среди офицерского состава возросли - ликвидирован, в частности, главарь разведывательно-диверсионной группы "Эспаньола" по кличке "Стич" Дмитрий Егоров.

О потерях противника в Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который известен под позывным "Штирлиц". По его данным, также уничтожены два вражеских майора-"мусора" - Алексей Иванов и Андрей Ковылин.

Кроме того, "минусованы":

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младший лейтенант Максим Захаров;

старший лейтенант Алексей Шляпин;

старший лейтенант-"мобик" Зиеджон Закиров;

старший лейтенант Груздев Евгений.

Защитник украинского государства также показал фотографии ликвидированных противников со звездочками.

Важные новости Украины насчет войны - сегодня это стоит знать

Утром 4 октября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины продолжают обороняться на части востока нашей страны и двигаются вперед на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В течение суток произошло 43 боя.

РФ в Украине несет огромные потери. Общие потери врага на 4 октября 2023 года составляют приблизительно 279 890 противников. Враг также потерял очень много техники, в том числе 4 745 танков.

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