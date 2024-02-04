Преимущество в воздухе у врага все равно сохраняется, но украинская сторона пытается это "максимально выровнять", отметила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Российские оккупанты теперь пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска после атаки на аэродром "Бельбек" в Крыму, в результате которой поражены их три самолета.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "Очевидно, они стараются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска. Они не приближаются в те районы, где был для них досадный урок... Тем не менее, мы продолжаем работу для того, чтобы авиации врага становилось меньше. И подтверждение тому - результативная работа по аэродрому "Бельбек", где минус три (самолета, - УНИАН) снова", - сказала она.

Гуменюк добавила, что преимущество в воздухе у россиян все равно сохраняется, но украинская сторона пытается это "максимально выровнять". "Это как раз тот самый урок, о котором я говорила, что они опасаются того, что применение авиации на тех рубежах, направлениях и расстояниях, которые они себе позволяли раньше, для них будут критическими. Кроме того, они существенно жалуются на очень мощную нашу работу по уничтожению их беспилотников. То, что я говорила, что они наращивают использование FPV-дронов, но результата это не имеет, потому что мы находим способы противодействия", - рассказала пресс-секретарь.

Видео дня

Важные потери РФ на 4 февраля 2024 в Крыму - прочтите это сейчас

Ряд взрывов недавно прогремел во временно оккупированном россиянами Крыму - 31 января был атакован военный аэродром "Бельбек", который использовали противники. В РФ хвастались, что сбили якобы десятки "украинских ракет". Позже в армии Украины сообщили, что в результате удара по врагу есть успехи.

По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, могли быть поражены по меньшей мере три вражеских самолета. Сведения о количестве ликвидированной вражеской силы уточнялись.

В сети распространили информацию, что в результате удара по "Бельбеку" якобы уничтожен генерал-лейтенант Александр Татаренко, который был командиром авиационной эскадрильи РФ. По словам Натальи Гуменюк, такая информация является враждебным "вбросом", чтобы спровоцировать так называемую "месть".

Вас также могут заинтересовать новости: