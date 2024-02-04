Враг хочет спровоцировать так называемую "месть" за удар по аэродрому "Бельбек", считает глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Аэродром "Бельбек" в Крыму был атакован, но в результате этой атаки, по сведениям источников украинской стороны, не ликвидирован российский генерал Александр Татаренко.

Такой информацией в эфире телемарафона поделилась руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, сведения о якобы "уничтожении" генерала - вражеский информационный "вброс". "...Именно они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают", - сказала глава Объединенного координационного пресс-центра.

Гуменюк добавила, что противник таким образом пытается спровоцировать так называемую "месть". "Опять таки, оправдывая свои террористические действия, потому что мстить нам не за что, они просто ведут против нас террористическую войну", - подчеркнула она.

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В пока еще подконтрольном россиянам Крыму 31 января в районе военного аэродрома "Бельбек" прогремели взрывы. Российское Минобороны утверждало, что якобы было сбито 20 "украинских" ракет. Украинская сторона сообщила, что в результате удара по Крыму есть успехи.

Позже в сети появилась информация, что в результате атаки уничтожены 10 захватчиков, в частности, командир вражеской авиационной эскадрильи Александра Татаренко. Потом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что, возможно, были поражены по меньшей мере три самолета противника.

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