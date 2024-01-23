Потери России на южной части территории украинского государства увеличились.

В Вооруженных силах Украины рассказали, что за минувшие сутки значительно сократилось количество штурмов, которые совершили российские оккупанты, агрессор теряет живую силу и технику, но "кошмарит" прифронтовые населенные пункты авиабомбами и беспилотниками со взрывчаткой.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Однако за минувшие сутки он совершил только один штурм украинских позиций, и тот был бесполезен - понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции.

Со своей стороны Силы обороны бьют по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. Сейчас подтверждено, что на левом берегу "исчезло" 11 оккупантов вместе с важной техникой, которая "утилизирована". В частности, уничтожена реактивная система залпового огня "Град", танк, семь пушек, две самоходные артиллерийские установки, в том числе "Пион", который разрабатывался для уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.

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Также пущено на лом 12 единиц автомобильной техники, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", две лодки и пункт управления БПЛА Zala. Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находится 10 кораблей вражеского флота, среди которых есть два надводных ракетоносителя, снаряженные 16 крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море патрулирует один российский корабль.

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами на украинцев, применяют большое количество ударных дронов различных типов, а также осуществляют бомбардировки управляемыми авиабомбами.

В частности, в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) враг нанес два авиационных удара с применением 15 управляемых авиабомб по населенным пунктам Качкаровка, Республиканец, Мыловое, Тягинка, Берислав, Змиевка, Красный Маяк. Также агрессор терроризировал население прифронтовых населенных пунктов - применил против гражданских людей 19 FPV-дронов и сбросил с дронов различных модификаций 20 осколочных боеприпасов. На Херсонщине пострадали Качкаровка, Осокоровка, Янтарное, Широкая Балка, Змиевка, Тягинка, Ивановка, Михайловка, Берислав, Дорожное, Антоновка, Чернобаевка, на Николаевщине - Очаков и Дмитровка.

"В результате подрыва БПЛА типа FPV в Черноморской громаде Николаевщины ранены гражданские", - рассказали в Силах обороны. Также в результате взрыва одного из сброшенных вражеских осколочных боеприпасов в Бериславе погиб гражданский.

Кроме того, враг семь раз бил из артиллерии по Херсону, шесть раз по Антоновке. Обстреляна Токаровка на Херсонщине и Солончаки на Николаевщине. Во время артиллерийских обстрелов ранен гражданский, еще один обратился за помощью в больницу с ранением, полученным ранее. Повреждены многоэтажки, частные дома, гражданские автомобили.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, российские беспилотники "кошмарят" прибрежные населенные пункты Херсонщины. Только вчера зафиксировано 19 ударов, а с прошлого понедельника - 108.

"Больше всего страдает город Берислав. Вчера в городе россияне убили мужчину, который ехал по улице на скутере. К сожалению, такие случаи нередкие. Оккупанты целенаправленно бьют по автомобилям и домам людей. Случаются даже случаи, когда атакуют похоронный транспорт", - рассказал чиновник.

По его данным, за минувшие сутки противник совершил 91 обстрел региона, выпустив 446 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации. Только по Херсону враг выпустил 30 снарядов. Говорится, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате, еще два человека получили ранения.

Кроме того, этой ночью по Бериславу россияне ударили из авиации - управляемую авиационную бомбу сбросили на магазин. В результате попадания здание уничтожено.

Важные новости Украины - война сегодня продолжается, и это стоит знать

Утром 23 января Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что между защитниками нашего государства и россиянами было 68 боев. В частности, боевые активные действия продолжались на Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Купянском направлениях. Наши воины дали противникам "по зубам".

РФ на нашей территории понесла очень серьезные потери. Общие потери РФ на 23 января 2024 года составляют примерно 377 820 оккупантов. Кроме того, ликвидировано, в частности, 970 вражеских реактивных систем залпового огня.

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