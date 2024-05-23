Самолет противника ликвидировала 110-я отдельная механизированная бригада.

Авиационные потери врага на 23 мая 2024 года возросли - зенитчики 110 ОМБр уничтожили сегодня российский Су-25.

Об этом 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко сообщила на своей странице в Facebook. "Обещали, что геноцид российских "Су" будет продолжаться, обещание держим! Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении", - поделились военные.

Они отмечают, что накануне "посадили на вечную стоянку в донбасских степях" вражеский Су-25. "Это раз. А уже сегодня неудержимые зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному "Су". Это два. М*сковитам до сих пор не хватает мозгов понять, что мы не дадим им возможности засорять наше воздушное пространство своим летающим железом. Будем сбивать и дальше!", - говорится в сообщении бригады.

Продолжается война в Украине - новости, которые сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, 18 мая воины 110-й отдельной механизированной бригады также сбили российский Су-25 в Донецкой области. Это был четвертый вражеский самолет, сбитый бойцами этой бригады с начала мая 2024 года.

Вчера Генштаб ВСУ информировал о сбитии очередного российского штурмовика Су-25 было на Покровском направлении. Отмечалось, что на этом направлении возросло количество атак, и враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной.

В целом, по данным Генштаба, начиная с 24 февраля 2022 года и по состоянию на утро 23 мая 2024-го, уничтожено 355 самолетов противника.

Вас также могут заинтересовать новости: