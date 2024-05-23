Поврежденную лодку противника снесло течением, поделился защитник Украины.

В Херсонской области штурмовая группа российских оккупантов пыталась высадиться на острове Нестрига, но была вовремя обнаружена и ликвидирована воинами Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди. По его словам, штурмовая группа из семи российских военных 76-й десантной штурмовой дивизии ВДВ на моторной лодке направлялась к острову Нестрига на Херсонщине, который в конце апреля взяли под контроль ВСУ. Группа была очень хорошо экипирована, в том числе мобильным РЭБ. Вражеская лодка на очень большой скорости передвигалась по реке, россияне держали наготове оружие и почти были готовы при приближении к берегу выпрыгивать из лодки, но вдруг происходит мощный взрыв - лодка вместе с пассажирами подлетает в воздух на несколько метров.

"Заходили по-борзому, держали оружие наготове... Все семеро спецназовцев внепланово приняли водные процедуры, а потом каждый попал под персональную опеку пилотов 123-й ТРО и "Птиц Мадьяра", - говорит украинский военный.

Видео дня

Поврежденную лодку снесло течением, двое россиян выбрались на берег и направлялись через плавни вглубь острова, один - прятался под кустами, кто-то - за деревьями.

Один из россиян был в красном жилете, в котором выплывал из воды примерно час. Украинские военные говорят, что этот яркий жилет почти "от кутюр", а его владелец стал самой легкой целью. Он хорошо слышал, что возле него жужжит украинский дрон и, видимо, от ужаса не очень активно пытался спастись - в него произошло прямое попадание с FPV-дрона. Аналогичным образом были отработаны еще 6 оккупантов, которых "птички" отследили даже в тайниках.

Рядом с одним из противников лежала пустая бутылка, вероятно, там был алкогольный напиток, который захватчик "оперативно всосал". Как отмечают "Птицы Мадьяра", у этой штурмовой группы сразу не было ни одного шанса эвакуироваться с острова.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрига, который расположен в дельте Днепра на территории Херсонской области. По словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, Нестрига существенно повысит качество контроверсионных мероприятий. Он имеет тактическое значение, потому что речь идет о локациях, которые не позволяют врагу приближаться к украинским позициям.

Вчера воины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали, как российский оккупант пытался отбиться от украинского дрона обычной лопатой. На видео снято, как украинская "птичка" засекла оккупанта в окопе, дрон подлетел к нему, а он выбирает очень необычный для такой ситуации метод борьбы. В частности, изо всех сил размахивает лопатой, чтобы отбиться от беспилотника. Исходя из видео, бой завершился не в пользу россиянина - произошел взрыв. Украинские военные шутят, что у противника уже появился новый зенитно-ракетный комплекс "Лопата".

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