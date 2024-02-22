Уничтожена еще "кучка" офицеров РФ, поделился "Штирлиц".

Потери РФ на 22 февраля 2024 года среди армейских "шишек" увеличились, в частности, "минусован" руководитель комплекса отдела боевого применения и обработки информации капитан Дмитрий Разинкин.

Российская сторона также потеряла пилота истребителя Су-35 капитана Федора Грабовецкого - он в понедельник, 19 февраля, катапультировался, но потом замерз в ледяной воде Азовского моря, поделился в своем канале в Telegram "Штирлиц" из Вооруженных сил Украины - офицер Анатолий Штефан.

По сведениям защитника украинского государства, также ликвидированы (стали "грузом 200") капитан Ринат Карбаев, старший лейтенант Алексей Горячкин, лейтенант Александр Масликов и младший лейтенант Сергей Бурдейный.

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Офицер ВСУ также показал фото вражеского "груза 200".

Важные потери РФ на 22 февраля 2024 - сейчас это стоит прочитать

За последние несколько дней украинские воины смогли сбить семь самолетов РФ. Общие авиационные потери противника такие - уничтожены уже 339 самолетов и 325 вертолетов.

Российские захватчики на нашей земле также потеряли огромное количество живой сили и бронетехники - ликвидированы 407 240 противников и, в частности, 12 373 боевых бронированных машин и 6 523 танка.

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