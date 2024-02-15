Россия уже потеряла более 399 тысяч военных.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 14 февраля, ликвидировали на фронте еще 950 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины составляют по состоянию на сегодняшнее утро 399 090 человек

Кроме того, Силы обороны уничтожили много военной техники противника, в том числе:

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танков ‒ 6442 (+9);

боевых бронированных машин ‒ 12090 (+47);

артиллерийских систем – 9620 (+54);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7404 (+33);

корабли /катера ‒ 25 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 12691 (+29);

специальная техника - 1524 (+1).

Кроме того, превратили в лом 332 самолета, 325 вертолетов, 1882 крылатые ракеты, одну подводную лодку, 984 РСЗО, 671 средство ПВО.

Потери России в войне

Business Insider подсчитал, что РФ потеряла на фронте больше танков, чем она имела в начале войны - более 3000 единиц. Несмотря на такие потери РФ сможет вести боевые действия еще в течение нескольких последующих лет. Это объясняется тем, что Кремль смог частично восстановить свои потери путем расконсервирования старой техники из хранилищ и строительством новой.

Вчера, 14 февраля, Россия потеряла очередной большой десантный корабль - "Цезарь Куников". По данным ГУР, большая часть экипажа погибла.

Британский исследовательский центр RUSI оценил текущий потенциал армии РФ в ведении войны против Украины. Аналитики назвали ориентировочное количество личного состава оккупантов, который сейчас воюет против ВСУ. В настоящее время группировка оккупантов насчитывает 470 тыс. "штыков", 2060 танков и 7080 различных ББМ, преимущественно МТ-ЛБ, БМП и БТР, 1130 реактивных систем залпового огня и около 4780 единиц ствольной артиллерии, из которых 20% - самоходная артиллерия.

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