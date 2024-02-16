Тяжелее всего нашим воинам на Марьинском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки, 15 февраля, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 95 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении силы обороны отбили 3 атаки врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. В то же время на Лиманском направлении бои велись в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Веселое Донецкой области. Там сдержали 6 атак захватчиков.

На Бахмутском направлении оккупационные войска совершили 10 атак противника неподалеку Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, но успеха не имели.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкиного и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях", - рассказали в Генштабе.

На Марьинском направлении россияне совершили 34 безуспешных атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Еще три атаки ВСУ отразили на Новопавловском направлении южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении продолжаются бои - ВСУ пытаются удержать и расширить плацдарм, а враг хочет выбить украинских военных с их позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма.

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Россияне сконцентрировали на Ореховском направлении (Запорожская область) большая группировка войск, которая по своей численности уже преобладает силы захватчиков под Авдеевкой.

Также РФ увеличивает давление на украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины. Ситуация там остается достаточно сложной, удерживать плацдарм в условиях постоянных штурмов очень сложно

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявлял, что по состоянию на 23:00 15 февраля ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.

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