Уничтожены, в частности, вражеский капитан и старший лейтенант, поделился защитник Украины.

Офицерские потери РФ на 11 июня 2024 года возросли - ликвидированы, в частности, командир роты управления мотострелкового полка капитан Владимир Шапошников, который является тележурналистом, и подполковник Сергей Денисов.

Еще "минусованы" старший лейтенант - заместитель командира батареи 1488 зенитного артиллерийского полка Владислав Макаров и капитан Михаил Хомяков, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц", на своем канале в Telegram.

"…успешно демобилизированы: старший лейтенант Золотухин Кирилл; старший лейтенант Магадиев Ринат; лейтенант Носов Егор; младший лейтенант Бидинов Самыр; младший лейтенант Володин Николай…", - поделился наш защитник.

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Днем 11 июня Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки между украинскими воинами и захватчиками на фронте произошло 100 боестолкновений. В частности, "горячо" было на Краматорском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Противники получают достойный отпор от украинских воинов и несут серьезные потери в живой силе и технике. Общие потери РФ на 11 июня 2024 составляют приблизительно 520 тысяч 850 человек. Кроме того, уничтожено, в том числе 15 176 боевых бронированных машин противника.

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