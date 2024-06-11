Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны.

Российские оккупанты продолжают атаки почти на всех направлениях участка фронта. Ситуация под контролем наших защитников.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 10:00.

Так, за прошедшие сутки произошло 100 боевых столкновений. Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, семь средств ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии, радиолокационную станцию противника.

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"За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также враг потерял 23 танка, 32 бронированных машины, 46 артиллерийских систем, самолет, 13 БпЛА оперативно-тактического уровня, пять средств ПВО, одну РСЗО, 58 автомобилей и 21 единицу специальной техники", - говорится в сообщении.

С начала этих суток, как проинформировали в Генштабе, по всей линии фронта уже произошло 37 боевых столкновений. В частности, на Харьковском направлении сейчас продолжается атака оккупантов в направлении Волчанска. Ситуация контролируемая. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 79 человек живой силы, 26 из них - безвозвратно. Уничтожены танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть единиц спецтехники. Повреждены два танка, одна ББМ и три артсистемы. Поражено 22 укрытия личного состава врага и один склад с боеприпасами.

Отмечается, что на Купянском направлении наши воины отражают две атаки российских захватчиков в районе Берестового. Ситуация под контролем наших защитников.

На Лиманском направлении наши войска отражали восемь попыток оккупантов улучшить тактическое положение. Враг концентрирует свои усилия неподалеку Тернов. Там отбит один штурм, три боестолкновения продолжаются. Также боевые действия продолжаются в районах Дружелюбовки, Невского и Григорьевки. На Северском направлении успешно отбито пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Верхнекаменского и Выемки. Возле последнего населенного пункта одно боевое столкновение еще продолжается.

"На Краматорском направлении с начала суток произошло три штурма противника. Один, в районе Часового Яра, отбит. Боевые действия продолжаются в районах Клещеевки и Андреевки. На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. В настоящее время продолжается семь боевых столкновений. Ситуация под контролем Сил обороны Украины. По уточненной информации, на Покровском направлении, вчера враг потерял 259 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожен танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и дозвуковой штурмовик Су-25. Повреждены два вражеских танка и четыре боевых бронированных машины", - говорится в сводке.

Кроме того, по информации Генштаба, на Кураховском направлении враг дважды начинал штурмовые действия. Вблизи Парасковиевки атака успешно отбита. Бой продолжается в районе Красногоровки. Вчера на направлении оккупанты потеряли 76 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре танка, четыре ББМ и четыре автомобиля. На Гуляйпольском направлении враг активизировался в районе Чаривного - продолжается три боевых столкновения. Оккупанты получают жесткий отпор. На Ореховском направлении российский агрессор совершил четыре попытки улучшить тактическое положение в районе Малой Токмачки и Щербаков.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки самая горячая обстановка была на Покровском направлении. Оккупанты 21 раз пытались вклиниться в боевые порядки вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки. 19 атак отбили, еще два боестолкновения продолжаются неподалеку от Новоалександровки и Новопокровского.

Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков.

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