По югу захватчики ударили баллистикой, предположительно, ракетами "Искандер-М" и С-300, повреждены объекты инфраструктуры и электросети.

На одном из направлений потери России в войне с Украиной увеличились более чем на 30 российских оккупантов, но агрессор продолжает давить, еще и возобновил удары неуправляемыми авиационными ракетами.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг вновь пытался выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье Днепра. "Противник снова прибег к активности, но решился только на три неудачные попытки штурмовых действий, понеся потери в живой силе и технике, отошел на свои предыдущие позиции", - отмечают украинские военные. Со своей стороны, они "подчистили" ряды оккупантов.

В частности, за минувшие сутки на левом берегу уменьшилось на 32 захватчика, реактивную систему залпового огня "Град", три БПЛА - два ударных "Ланцета" и разведывательный "Мерлин", и семь единиц автомобильной техники. "Уничтожены два наблюдательных пункта", - говорится в сообщении.

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Также на лом пущено девять пушек, среди которых - гаубица "Мста-Б", которая предназначена для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств. Также эта установка предназначена для разрушения полевых фортификационных и других оборонительных сооружений, подавления живой силы, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны. В ВСУ уточняют, что это - не окончательные потери России, сейчас продолжается доразведка.

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны разных типов, продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами и возобновили удары неуправляемыми авиационными ракетами.

В частности, в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) противник применил баллистику по Николаевщине - ударил, предположительно, использовав ракеты типа "Искандер-М" и С-300. Повреждены объекты инфраструктуры и электросети.

Вражеская авиация была активна на Херсонщине. В частности, пять авиационных ударов с применением управляемой ракеты Х-59, 17 управляемых авиабомб и 16 неуправляемых авиационных ракет были направлены по Крынкам, Качкаровке, Тягинке, Новобериславу, Красному Маяку, Бериславу, Мыловому и Дорожному. Ранены двое гражданских, повреждено здание учебного заведения и два частных дома.

Также противник продолжает массированный дроновый террор мирного населения прифронтовых регионов. Там применен 61 FPV-дрон, четыре ударных беспилотника типа "Ланцет" и с БПЛА других модификаций сброшено 26 осколочных боеприпасов.

"В Бериславе под удар попали супруги. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Повреждено здание учебного заведения и пять частных домов", - констатируют воины.

Говорится, что оккупанты снова плотным артиллерийским огнем накрыли Херсон - по городу били 14 раз и дважды - по Бериславу. Также страдали Антоновка, Новотягинка, Никольское, Дорожное, Тягинка на Херсонщине, Очаковская и Куцурубские громады на Николаевщине. В результате артобстрелов ранены два гражданских лица. Повреждено учебное заведение, детский сад, общежитие, две многоэтажки, десяток частных домов, два автомобиля и линия газопровода.

По данным Сил бороны, в Черном море находится 11 кораблей вражеского флота, среди которых четыре больших десантных корабля и два ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами". Азовское море патрулирует один российский корабль.

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Как сообщал УНИАН, накануне на левобережье российская армия почти вдвое увеличила количество атак - всего было 15 штурмов, но, понеся значительные потери, отошла на свои исходные позиции. Украинские защитники ликвидировали на левом берегу Днепра 90 оккупантов, танк и три пушки. Также на лом пущены две реактивные системы залпового огня "БМ-21".

Стоит отметить, что общие потери РФ на 1 февраля 2024 года составляют примерно 386 230 человек. Кроме того, ликвидировано 6 322 танка противника и 11 773 боевых бронированных машин.

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