Агрессор понес потери - на Херсонщине стало меньше на 90 захватчиков.

Российская армия на левом берегу Днепра почти вдвое увеличило количество штурмов.

По данным Сил обороны юга Украины, на Левобережье продолжается контрбатарейная борьба и удержание плацдармов. Враг не оставляет своего намерения выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левом берегу Днепра. За минувшие боевые сутки агрессор почти вдвое увеличил количество атак - всего было 15 штурмов, но, понеся значительные потери, отошел на свои исходные позиции.

Говорится, что украинские защитники наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За минувшие сутки получено подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 90 оккупантов, танк и три пушки. Также на лом пущены две реактивные системы залпового огня "БМ-21".

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В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, наносят удары управляемыми авиабомбами. В частности, в течение боевых суток (с 7:00 до 7:00) враг нанес два авиационных удара с применением 10 управляемых авиабомб по Тягинке, Красному Маяку, Качкаровке, Монастырскому.

В результате вражеских авиационных ударов повреждено здание пункта несокрушимости, учебное заведение, более десятка частных домов, хозяйственные постройки.

Продолжая террор населения прифронтовых регионов, противник применил 37-м FPV-дронов, три ударные БПЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 25 осколочных боеприпасов. В результате применения оккупантами разрывных снарядов погиб гражданский человек, еще один - ранен. Повреждена остановка общественного транспорта, два частных дома и автомобиль.

"Пять раз враг бил из артиллерии по Херсону и четыре - по городу Очаков. Обстреляны Станислав, Токаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Днепровское, Понятовка на Херсонщине. Во время артиллерийских обстрелов ранен гражданский. Повреждено административное здание, около десятка частных домов, гараж, линии электро и газоснабжения", - рассказали в Силах обороны.

Говорится, что сейчас в Черном море находится шесть кораблей флота ЧФ РФ, среди которых - подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море на боевом дежурстве – один российский корабль.

Как сообщал УНИАН, накануне на Левобережье российская армия совершила восемь штурмов, но понеся потери в живой силе и технике, отошла на свои предыдущие позиции. Подразделения ВСУ уничтожили на левом берегу Днепра 72 оккупанта, две пушки, две лодки, два разведывательных БпЛА "Суперкам" и автобронетехнику.

Также было известно, что в Черном море на боевом дежурстве находилось пять кораблей вражеского флота, среди которых – два ракетоносителя снаряженные 8 ракетами типа "Калибр". В Азовском море был один российский корабль.

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