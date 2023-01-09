Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления и один район сосредоточения живой силы.

Украинская авиация 9 января нанесла 17 ударов по районам расположения российских войск и три раза ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) России.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один пункт управления и один район сосредоточения живой силы оккупантов.

"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Лисичанска Луганской области, только за первую неделю этого года, доставили до 300 оккупантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 9 января россияне нанесли ракетный удар по Харькову и произвелли около 10 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

В Генштабе предупредили об угрозе авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины: "Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".

Потери России в Украине на 9 января - данные Генштаба

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составили около 111 тысяч 760 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3080, боевых бронированных машин - 6147, артиллерийских систем - 2069, РСЗО - 434, средств ПВО - 217. Кроме того, украинские бойцы уничтожили 285 российских самолетов и 275 вертолетов.