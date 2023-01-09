За минувшие сутки враг потерял 11 танков.

Защитники Украины за минувшие сутки "минуснули" еще почти 600 оккупантов. Потери РФ непрестанно возрастают, в Генштабе Вооруженных сил Украины уже сообщили, сколько именно техники и живой силы потеряли рашисты.

Так, с 24.02.22 по 09.01.23 ВСУ превратили в удобрение уже около 111 тысяч 760 оккупантов. Только за минувшие сутки в ад отправились 590 рашистов.

Кроме этого враг потерял:

Видео дня

танков - 3080 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6147 (+17) ед,

артиллерийских систем - 2069 (+4) ед,

РСЗО - 434 (+3) ед,

средств ПВО - 217 (+0) ед,

самолетов - 285 (+0) ед,

вертолетов - 275 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня-1856 (+7),

крылатых ракет - 723 (+0),

кораблей / катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4809 (+8) ед,

специальной техники - 183 (+0).

Война РФ против Украины

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Запорожской области российские военные расстреляли шестерых оккупантов, которые хотели сдаться в плен Силам обороны Украины. На фоне поражений и потерь рашисты все чаще готовы сдаваться.

Также стало известно, что ВСУ за сутки сбили 3 вертолета противника и 3 вражеских разведывательных БпЛА. Однако на этом потери РФ не прекращаются, ведь Силы обороны за прошедшие сутки нанесли более 20 ударов по районам сосредоточения сил оккупантов. Помимо этого, защитники Украины отбили атаки врага возле 13 населенных пунктов на Донбассе.

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