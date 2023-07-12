Местные жители говорят, что слышали громкий звук с западного направления на восток.

Вечером в среду, 12 июля, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области раздались взрывы. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Как отметил он в Telegram-канале, оккупанты завели пластинку о ПВО. В то же время местные говорят, что слышали громкий звук с западного направления на восток (с Запорожья в сторону левобережья Мариуполя) и одновременную попытку что-то перехватить в воздухе.

"Также над побережьем в Мариупольском районе активная работа авиации и ПВО оккупантов. Началось", – добавил Андрющенко.

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Ситуация в Мариуполе: последние новости

12 июля в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что россияне усилили проверки и запугивают людей во временно оккупированном Мариуполе. Отмечается, что захватчики пытаются найти тех, кто помогает украинским военным.

Ранее советник мэра города Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполь заманили кучу гражданских россиян. Жители приграничных районов страны-агрессора едут отдыхать в Мариупольский район, потому что убеждены, что там "глубокий тыл".

10 июля в мэрии сообщили, что оккупанты начали обустраивать склады БК в Мариуполе под прикрытием жилых многоэтажных домов. Враг откровенно прикрывается гражданскими людьми. В жилых кварталах обустроили по меньшей мере два склада боеприпасов.

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