Потери противника приблизились к 6 тысячам человек - Генштаб ВСУ / фото president.gov.ua
С начала вторжения российских войск в Украину потери оккупантов составляют более 5 840 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин.
Кроме этого:
- 85 артиллерийских систем;
- 40 реактивных систем залпового огня (РСЗО);
- 9 средств противовоздушной обороны (ПВО)
- 30 самолетов;
- 31 вертолет;
- 355 единиц автомобильной техники,
- 2 легких скоростных катера,
- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами;
- 3 беспилотника (БПЛА) оперативно-тактического уровня.
Министр обороны Украины Резников Алексей, докладывая о ситуации в стране утром 2 марта, отметил, что характер событий меняется. Противник все чаще отказывается продолжать наступление.
"Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже. Об этом свидетельствуют неоднократные факты сдачи в плен групп российских солдат с офицерами. А также отказов продолжать наступление", - отметил он.