Также среди потерь более 200 танков.

С начала вторжения российских войск в Украину потери оккупантов составляют более 5 840 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин.

Кроме этого:

85 артиллерийских систем;

40 реактивных систем залпового огня (РСЗО);

9 средств противовоздушной обороны (ПВО)

30 самолетов;

31 вертолет;

355 единиц автомобильной техники,

2 легких скоростных катера,

60 цистерн с горюче-смазочными материалами;

3 беспилотника (БПЛА) оперативно-тактического уровня.

Министр обороны Украины Резников Алексей, докладывая о ситуации в стране утром 2 марта, отметил, что характер событий меняется. Противник все чаще отказывается продолжать наступление.

"Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже. Об этом свидетельствуют неоднократные факты сдачи в плен групп российских солдат с офицерами. А также отказов продолжать наступление", - отметил он.

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