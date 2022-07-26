Министр обороны Украины убежден, что соблюдение международными партнерами обязательств по предоставлению Украине современного вооружения будет приближать победу Украины в войне с Россией.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заверил украинского коллегу Алексея Резникова, что США как можно скорее передадут Украине дополнительные четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

Как сообщил Резников в микроблоге Twitter, он со своим хорошим другом Остином обсудили результаты четвертой встречи в формате "Рамштайн".

"Мы подтвердили, что обязательства, взятые всеми сторонами, усилят способности армии Украины и приблизят нас к нашей общей цели - победы Украины", - подчеркнул Резников.

Как сказано на сайте Министерства обороны США, Остин и Резников также обсудили текущую помощь в области безопасности для Украины, которая включает последнее обязательство Соединенных Штатов передать Украине дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

"Остин заверил министра Резникова, что Соединенные Штаты движутся, чтобы как можно быстрее доставить технику в Украину", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что Резников сообщил обновленную информацию о ситуации на поле боя.

Остин и Резников договорились поддерживать тесный контакт.

Как сообщал УНИАН, 22 июля стало известно, что США предоставляют Украине дополнительный пакет военной помощи стоимостью 270 млн долларов, в рамках которого ВСУ получат 4 HIMARS и боеприпасы к ним, 36 тыс. снарядов к артиллерии, протитанковые вооружения, 580 дронов Phoenix Ghost.

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