Сегодня российская армия в очередной раз нанесла ракетные удары по Украине. Силы обороны сбили 12 из более чем 20 запущенных крылатых ракет.

В Посольстве Японии в Украине выразили возмущение по поводу ракетной атаки России по Украине, что привело к гибели и ранению людей, в частности японского журналиста, говорится в сообщении дипломатического представительства в Тwitter.

"Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в частности японского журналиста", - отмечается в сообщении.

Массированный удар по Украине 31 декабря - последствия для Киева

Сегодня, 31 декабря, российская армия нанесла ракетные удары по Украине. Силы обороны сбили 12 из более 20 запущенных крылатых ракет.

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Ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В частности, в столице обломки ракеты попали в частный дом, повреждена гостиница и стекла во "Дворце Украина". Также обломки ракеты упали на стадион "Темп". Повреждены три школы и детсад.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что во время атаки в Печерском районе ранения получил журналист из Японии. Его госпитализировали. Всего в Киеве в результате ракетных ударов один человек погиб, еще 22 пострадали.

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