Мобилизация россиян на войну привела к оттоку людей, которые создавали ВВП в стране.

Экономика России начала отмирать из-за прекращения импорта важных товаров и закрытия крупных предприятий.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" главный консультант Института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.

"Сейчас реалии экономики России таковы, что действительно особого доверия к их валюте нет. Формально она укрепилась, но рубль укрепился не потому, что Россия начала хорошо работать экономически, а просто потому, что прекратился импорт важных для них товаров. То есть это, с одной стороны, усилило рубль, а с другой, – когда ты не имеешь важного для себя импорта, то у тебя начинает останавливаться производство, которое построено на том самом импорте. И поэтому когда в мае сократилось производство автомобилей в России на 97%, то есть фактически остановилось, это было абсолютно логичным следствием, просто экономика начинает отмирать", - пояснил Ус.

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По его словам, объявленная российским президентом Владимиром Путиным мобилизация так же негативно повлияет на экономику РФ. Это связано с тем, что люди, которые непосредственно создавали ВВП страны, бегут за границу.

"И сейчас, когда уже начался последний квартал этого года, и до всех накопившихся проблем еще присоединились проблемы, связанные с мобилизацией, а она породила еще одну – граждане трудоспособного возраста, как правило мужчины, покидают страну. То есть цифра, что почти пол миллиона россиян выехало из страны, и это люди, которые создавали ВВП, то действительно, экономика России если раньше это были проблемы, которые, скажем так, им удавалось решить, то эти проблемы, которые начались с этого квартала, с 1 октября, я не уверен, что им удастся их решить", - подытожил эксперт.

Последствия войны для российской экономики

Рано утром 24 февраля Российская Федерация без объявления войны вторглась в Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P понизило кредитный рейтинг РФ с ВВ + до ССС-.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса через цены на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно прогнозу, российская экономика выйдет на новый уровень падения.

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