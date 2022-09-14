По ее словам, Евросоюз принял самые жестокие санкции в отношении РФ, которые когда-либо видел мир.

Российская экономика находится в "реанимации" из-за санкций, а промышленность - на коленях.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте.

Она выразила поддержку Украине и подчеркнула, что Евросоюз принял самые жестокие санкции в отношении России, которые когда-либо видел мир.

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"Российская экономика находится в реанимации. Мы отключили почти три четверти российского банковского обслуживания от международных рынков. Почти тысяча международных компаний покинули страну. Производство автомобилей упало на 75 процентов по сравнению с прошлым годом", — заявила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что российская авиакомпания "Аэрофлот" не совершает полеты, потому что у нее нет запчастей.

"Российские военные подбирают электронные микросхемы с бытовой техники, чтобы ремонтировать военную технику, потому что у них кончились полупроводники. Промышленность России упала на колени. И Кремль - это тот, кто сопровождал российскую экономику на этом пути разрушения. Это цена путинского пути к смерти и разрушению. И я хочу четко заявить, что санкции никуда не денутся. Настало время для нас проявить решимость, а не умиротворение", - подчеркнула она.

Также президент Еврокомиссии пообещала Украине дальнейшую финансовую помощь.

"ЕС уже помог Украине финансовой помощью на сумму более $19 млрд, не считая военной поддержки. И продолжит помогать", - подытожила политик.

Кроме финансовой помощи, ЕС даст Украине возможность максимально использовать свой потенциал.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно прогнозу, российская экономика выйдет на новый уровень падения.

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