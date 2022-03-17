Писатель считает, что то, что Путин развязал украинскую войну, очень сильно сократит срок его пребывания у власти

Писатель Борис Акунин уехал из России еще в 2014 году, после аннексии Крыма. Сейчас он запустил проект "Настоящая Россия" и собирает деньги для украинских беженцев.

Как рассказал в интервью Би-би-си писатель, сейчас перед миром стоят две главные задачи - остановить войну и помочь миллионам людей, которые оказались в ужасной ситуации.

По словам Акунина, "остановить войну мы не можем. Это не в наших силах. Но помочь мы можем", собирая деньги и привлекая волонтеров, чтобы помочь в решении гуманитарной катастрофы.

Также писатель задумался и над тем, чтобы показать миру, что Россия - это не Путин, есть еще и нормальная Россия. "Мы должны все вместе, после того как прекратится война в Украине, создавать, придумывать нормальную Россию, ту Россию, которая будет существовать после Путина. И мы должны сделать все для того, чтобы Путина скорее не стало в России", - объяснил писатель цель проекта "Настоящая Россия".

Также Акунин дал прогноз, как долго продлится существование путинской России. Он считает, что "этот мрак долго не продлится".

"То, что Путин развязал украинскую войну, очень сильно сократит срок его пребывания у власти", - отметил он.

До 24 февраля я оценивал перспективы вот этого путинского государства, как, скажем так, средне продолжительные. Сейчас ситуация изменилась. Никакой продолжительности и даже среднести там не будет. Там события теперь будут развиваться быстро... Я думаю, что эта последняя глава путинского государства началась", - отметил писатель.

На вопрос о том, останется ли на россиянах клеймо агрессоров в западном мире, Акунин ответил, что "пятно, конечно, останется", и с ним будут жить не только люди в РФ, но и русские, которые давно живут за границей.

"Я думаю, что оно (пятно- ред.) останется до тех пор, пока в России не произойдет революция, и отношение к России, к русским, вероятно, изменится только тогда. Вот нам всем с этим жить", - отметил писатель.

Также он рассказал, что в соцсетях ему сейчас приходит много комментариев от украинцев, "которые пишут, как они меня и всех нас ненавидят". "И по этому поводу что я могу? Только вздыхать. Я понимаю, что когда людям очень больно, они кричат от боли и часто матерятся - тоже от боли. Это то, что сейчас происходит. Ответить мне им нечего", - подытожил писатель.

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