Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

"Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями", - написал он в соцсетях.

Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)», - рассказал Акунин.

Как сообщал УНИАН, у певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус - он в реанимации в крайне тяжелом состоянии.