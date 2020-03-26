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Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

16:43, 26 марта 2020
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Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом / фото: 24 СМИ

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)», - рассказал Акунин.

Как сообщал УНИАН, у певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус - он в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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Теги: #писатель#коронавирус