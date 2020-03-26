Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
16:43, 26 марта 2020Звезды
745 0
"Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями", - написал он в соцсетях.
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом / фото: 24 СМИ
Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Читайте также"Похоже на предвзятое отношение": MARUV застряла в России из-за карантина и записала гневное обращение (видео)
«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)», - рассказал Акунин.
Как сообщал УНИАН, у певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус - он в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ситуация с коронавирусом из Китая в мире