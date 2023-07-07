Компания Метинвест на своих предприятиях произвела уже более 165 тысяч бронежилетов для украинских бойцов, и перешла к производству бронещитов для техники. Следующий шаг – разработка брони для кораблей. Об этом в проекте FAQ talks рассказал генеральный директор компании Юрий Рыженков.

"В самом начале войны у меня был телефонный разговор с нашим акционером Ринатом Ахметовым, и он был первым, кто поверил в победу Украины. Он сказал, что мы обязательно одержим победу, но все должны работать над этой победой. И мы начали помогать, как и все волонтеры - везти оборудование, автомобили. Мы передали в ВСУ более 400 автомобилей, почти 2000 тепловизоров, 1200 дронов. То есть достаточно много таких вещей, которых мы передали, даже бронетехнику мы передавали для ВСУ", - пояснил он.

В то же время, по его словам, металлургические предприятия начали налаживать производство средств защиты, которые были необходимы украинским бойцам: сейчас освоено производство 24 новых продуктов.

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"За время войны мы освоили 24 новых продукта на наших предприятиях, которые так или иначе связаны с военной темой. Мы поставили более 150 000 бронежилетов для ВСУ – то есть, каждый 10 военный в ВСУ одет в бронежилет из стали Метинвеста. Я разговаривал с ребятами на передовой, они говорили, что брали бронежилеты, которые поставлялись из за рубежа, доставали оттуда керамические плиты, а вместо них ставили метинвестовские. Потому что больше доверяли стали нашей продукции. Это очень приятно", - признался Рыженков.

После разработки бронестали для защиты бойцов, компания начала разрабатывать специальные "стальные укрытия" - укрытия для блиндажей, способные выдержать артиллерийский обстрел, а также броню для военной техники. Но и на этом останавливаться в компании не планируют.

"Сейчас Метинвест производит специальные защитные сооружения, которые защищают технику от "Ланцетов". Также делаем на технику защитные бронированные обвесы, которые затем могут использоваться машинами для разминирования или просто для передвижения на поле боя. А еще сейчас мы пробуем поставить нашу сталь на испытания, может ли она использоваться для бронирования кораблей и катеров", - рассказал Рыженков.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Ахметова Метинвест направил на поддержку украинской армии уже более 2 млрд грн. Компания наладила системные поставки на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. Украинское войско уже получило 1 200 дронов, что делает группу одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию. Также компания передала 1 700 тепловизоров, 411 автомобилей, в том числе и "скорых". Для заправки техники предоставлено 1,2 млн литров горючего.