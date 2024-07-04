Один работник АО "Укргаздобыча" погиб, еще трое получили ранения.

В результате вчерашней воздушной атаки россиян на Полтавщину повреждена газовая инфраструктура, есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Вчера, 3 июля 2024 года, Россия ударила по Полтавщине. Среди поврежденной инфраструктуры также и объект АО "Укргаздобыча". В результате атаки, к сожалению, погиб 49-летний электромонтер, трое работников ранены", - говорится в сообщении. Видео дня

Указано, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

"Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают все соответствующие службы", - сообщили в Минэнерго.

Атака РФ на Полтавщину - последние новости

Как сообщал УНИАН, это уже второй удар по важным инфраструктурным объектам Полтавщины в этом месяце. Так, 1 июля российские террористы нанесли удар по украинскому аэродрому Миргород. Эту атаку прокомментировал бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и подтвердил, что удар действительно был и Украина имеет определенные потери.

Кроме того, издание Forbes сообщило, что вражеский "Искандер" также повредил боевой вертолет украинской армии Ми-24, который был расположен на аэродроме в Полтаве в 150 километрах от линии фронта. Издание отмечает, что у украинцев не хватает противовоздушной обороны, чтобы защитить свои наиболее уязвимые базы.

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