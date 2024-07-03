В украинцев не хватает противовоздушной обороны, чтобы защитить свои наиболее уязвимые базы, отмечает издание.

Российские оккупанты во второй раз нанесли удар по украинскому аэродрому Миргород в Полтавской области, расположенному на расстоянии 150 километров от линии фронта. Вражеский "Искандер" значительно повредил боевой вертолет украинской армии Ми-24, сообщает Forbes.

"Понятно, что происходит. Дефицит противовоздушной обороны подверг украинские авиабазы ударам российских беспилотников и ракет. Российские рейды на украинские базы постоянно усиливаются с осени прошлого года. Сейчас эти налеты уничтожили два истребителя Су-27, два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и, возможно, Ми-24", - говорится в материале.

Издание отметило, что это очень тяжелые потери для украинских ВВС и бригад армейской авиации. Украина имеет лишь несколько десятков МиГов, и нет очевидного источника для идентичных замен. По данным Forbes, в украинской армии есть около 50 единиц Ми-24, но приобрести больше самолетов будет тоже очень трудно.

Видео дня

"Так, ВВС собираются получить 85 Lockheed Martin F-16 и около десятка Dassault Mirage 2000 от своих европейских союзников. Но эти новые самолеты будут такими же уязвимыми на земле, как МиГи и другие. Это кризис ПВО. Как правило, украинцы защищали бы свои важнейшие базы с помощью ракет класса "земля-воздух". Но украинская авиация и армия пытаются одновременно прикрыть города, основные скопления войск и прифронтовые базы, такие как Миргородский аэродром", - анализирует издание.

Forbes подчеркнул, что теоретически украинцы сокращают лишь 10% своих довоенных сил противовоздушной обороны. Но эта сила гораздо меньше, чем это было до февраля 2022 года. Российские атаки на украинские города по жилым домам, больницам и даже церквям, заставили украинскую армию сосредоточить свою лучшую противовоздушную оборону вокруг крупнейших городов.

"Эти системы должны были откуда-то взяться. Очевидно, что, отдавая приоритет воздушному прикрытию городов, украинские вооруженные силы оставили свои аэродромы менее защищенными. Российский беспилотник, который следил за Полтавщиной, был виден обычным украинцам на земле за три часа до того, как по аэродрому ударил "Искандер". Понятно, что никто не мог его сбить. Разумеется, у россиян такая же проблема. Они тоже борются за защиту своих авиабаз от украинских ракет и беспилотников. Разница в том, что Россия имеет больше баз и самолетов и может позволить себе понести большие потери", - подчеркнули в материале.

Удар по аэродрому: что известно

Как писал УНИАН, 1 июля российские пропагандисты заявили, что нанесли удар по украинскому аэродрому Миргород и уничтожили шесть самолетов ВВС Украины. Официальную такую информацию не подтвердили.

Однако бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар действительно был и есть определенные потери, но совсем не те, о которых так упорно рассказывает враг. По его словам, аэродромы "ежедневно под обстрелами, ежедневно под баллистикой, глазами вражеских дронов и постоянных атак". На местах люди пытаются уберечь то, что есть и нанести ответный удар.

В то же время эксперт по авиации Анатолий Храпчинский предположил, что могли поразить оккупанты на аэродроме в Миргороде. По его мнению, это могли быть макеты или недействующие самолеты, которые стояли там в течение длительного времени во время атаки на аэродром в Миргороде.

Вас также могут заинтересовать новости: