Механизатор получил тяжелые ранения ног.

На Харьковщине вражеский самолет выпустил ракету по трактору, работавшему в поле.

26-летний водитель сельхозтехники получил ранения обеих ног. Об этом в Facebook сообщает полиция Харьковской области.

В сообщении отмечается, что в результате авианалета в Валковском районе 26-летний водитель получил ранения обеих конечностей ног.

"Происшествие произошло вблизи поселка Новый Мерчик. Вражеский самолет выпустил ракету по сельскохозяйственной технике, которая обрабатывала землю. В результате механизатор получил тяжелые ранения ног, он доставлен в госпиталь"- отмечают в полиции.

В сообщении сказано, что на месте работает следственно-оперативная группа полиции, правоохранители тщательно фиксируют все обстоятельства совершения преступления российскими военными.

Ситуация на Харьковщине:

По словам мэра города Игоря Терехова, из-за обстрелов российских оккупантов Харьков ежедневно терпит колоссальные убытки. Более 1100 домов в Харькове разрушены.

27 марта украинские силы обороны возле города Изюм сбили российский самолет, а возле Харькова на отдельных направлениях перешли в контрнаступление.

В Генштабе ВСУ заявляют, что на Харьковщине российские захватчики несут потери и в панике бегут, бросая технику.

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