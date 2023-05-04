Только 11% оккупантов имеют высшее образование, а 12% не закончили даже школу.

Портрет российских военных, которых взяли в плен, не является привлекательным. Они малоопытны и не имеют мотивации для участия в боевых действиях.

Таковы данные первого социологического исследования российских военнопленных, которые были презентованы на брифинге в Military Media Center. Руководитель проектов координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Скоцик сообщил, что в опросе приняли участие 400 пленных, которые заполнили анкету.

По его словам, возраст российских пленных, принявших участие в опросе примерно равномерный - 80% это люди в возрасте от 26 до 50 лет. Значительная часть это принудительно мобилизованные из "ДНР" и "ЛНР".

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Скоцик сообщил, что только 11% оккупантов имеют высшее образование - это крайне низкий показатель. По его словам, среднее образование имеет 20%, среднее специальное – 57% и 12% - не имеют даже среднего образования.

"То есть это в основном низко образованные люди рабочих специальностей, или те, которые вообще нигде не работают", - добавил он.

При этом отметил, что у них низкая мотивация и низкий боевой дух – они не хотят воевать и стоять до последнего, поэтому по возможности сдаются в плен – 40% опрошенных сдались добровольно.

Скоцик сообщил, что большинство опрошенных считают, что если будет отступление российской армии, то командиры их оставят на позициях, а сами сбегут. Только 17% пленных сказали, что они были полностью обеспечены боекомплектом на фронте.

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил, что сейчас в украинском плену 90% тех, кто попал в Вооруженные Силы РФ в 2022 году.

"Более 30% из них в промежуток между 1 января и 24 февраля 2022 года. Особенно это характерно для мобилизованных жителей ОРДЛО. При этом из них 59% попали на службу после 24 февраля 2022 года", - отметил он.

Юсов добавил, что 40% опрошенных попали в плен добровольно, что свидетельствует о низком моральном духе врага.

"Но есть основания полагать, что на самом деле эта цифра выше. Потому что среди пленных есть опасения, что когда они вернутся в результате обмена, то в отношении них будут репрессии на территории России", - подчеркнул он.

Среди пленных армии оккупантов представлены все регионы России. В армию стараются привлекать наименее квалифицированных и с низким образованием, а также часто социально неблагонадежные категории граждан.

Он отметил, что среди опрошенных пленных лишь 10% имеют высшее образование, большинство из них это принудительно мобилизованные с территории ОРДЛО, то есть это люди к которым в России относятся как к людям второго сорта. Юсов отметил, что опрос пленных показывает, что мотивацией идти в армию и на войну является желание жизненной стабильности.

"Это то, что побудило опрашиваемых пленных-рашистов к военной службе – почти 55%. Не любовь к родине, даже не доверие к пропаганде или любовь к Путину, Скабеевой и Соловьеву. Это и объясняет факты мародерства и многих других преступлений", – подчеркнул он.

По его словам, для них это возможность улучшить свое материальное положение, а не увольнение и защита каких-то условных русскоязычных, как говорит российская пропаганда. При этом добавил, что лишь небольшое количество руководствовались желанием отомстить за товарищей, быть профессиональными военными. Юсов добавил, что лучшие и самые боеспособные части российской армии были фактически уничтожены в первый этап российской агрессии.

По данным опроса, лишь 3,3% сказали, что оправдались их ожидания от вступления на службу в военные силы РФ. Для 45,7% эти ожидания не оправдались вообще. В то же время 60% - оценили личные качества своих командиров по 5 балльной шкале самой низкой оценкой.

"И это является свидетельством того, что некоторые подразделения на Бахмутском и Марьинском направлении отказываются от выполнения поставленных задач, в частности, от штурмовых действий, объясняя это не компетентностью приказов, которые отдают их командиры", - сказал Юсов.

По его словам, с реальностью сталкивается рядовой россиянин только на фронте.

"И эта реальность отличается от пропагандистской картинки кремлевских СМИ. Чем ближе к передовой, тем меньше доверие к российской пропаганде". - подчеркнул он.

Опрос проведен координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными вместе с проектом "Хочу жить". Это экспериментальный первый социологический опрос российских военнопленных. Не разглашается количество оккупантов, которые находятся в украинском плену, но добровольно в данном опросе приняло участие и заполнило соответствующие анкеты 400 респондентов. Опрос проводился путем заполнения анкеты в добровольном порядке с 10 по 20 апреля.

Российские военнопленные - последние новости

Несколько ранее Министерство юстиции показало, в каких условиях Украина удерживает российских военнопленных. Они находятся в лагере под охраной и получают необходимые медуслуги.

Недавно стало известно, что ВСУ бьют собственные рекорды по количеству одновременно взятых в плен оккупантов.

На содержание одного российского военнопленного Украина тратит около 10 000 грн ежемесячно.

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