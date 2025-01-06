Враг уже пытался десантироваться на правый берег в прошлом году.

Возможность форсирования Днепра российскими военными в Херсонской области минимальна. Такое мнение в эфир "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Скептически отношусь к этой возможности последний месяц, когда об этом начали говорить. Могут попробовать, но результат у них будет, мягко говоря, не такой, на который они рассчитывают. Эти попытки уже были, мы слышали перед новым годом, что враг пытался десантироваться на правый берег", - сказал Попович.

Эксперт добавил, что даже если россияне попытаются форсировать Днепр и начать штурмы Херсона - у них это вряд ли получится.

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"Невозможно им будет снова захватить Херсон в тех условиях, в которых они сейчас находятся. Но попытаться растянуть наши силы, отвлечь наши резервы они могут. Очень большой ценой для своих военнослужащих", - добавил Попович.

Планы РФ на Херсон: что известно

20 декабря российские оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар по Херсону. В то же время враг пытался завести в город свои ДРГ. Однако Силы обороны уничтожили их еще у реки.

В ВСУ отметили, что враг регулярно проводит разведку боем и пытается вытеснить Силы обороны с островов на Херсонском направлении. Однако подготовки для штурмов областного центра в Силах обороны пока не видят.

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