На юге противник увеличил артобстрелы на треть.

Российские оккупанты ежедневно проводят так называемую разведку боем, пытаясь небольшими штурмовыми группами выбить с позиций подразделения ВСУ. В то же время подготовки к большому форсированию Днепра пока разведка не видит. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Прошедшие сутки были довольно неспокойными в нашей операционной зоне. Враг продолжает артиллерийские обстрелы, и увеличивает их примерно на треть. То есть, если было 250-300, то уже - до 370. Кроме того, противник увеличил количество ударов дронами-камикадзе...", - сказал спикер.

По его данным, ситуация на Херсонском (Приднепровском) направлении несколько недель остается почти неизменной - ежедневно происходит от 5 до 7 штурмов. Однако враг не уменьшает обстрелы Херсона и населенных пунктов, прилегающих к Днепру - наносит удары дронами, управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами.

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Спикер также прокомментировал, может ли сейчас враг развернуть наступательную операцию на Херсон.

"Чтобы наступать на Херсон, нужно форсировать такую большую водную преграду как Днепр. Чтобы ее форсировать, необходимо собрать достаточно сил и средств, которые при сегодняшних средствах разведки скрыть почти невозможно. Сейчас наша разведка не видит достаточно наступательных сил", - сказал Волошин.

Он рассказал, что ежедневные штурмы, которые противник осуществляет небольшими группами, скорее напоминают определенные "поисковые действия". Штурм выглядит так: две-три лодки - 5-7 человек - пытаются высадиться на правом берегу, как правило, в островной зоне, в частности, на остров Казацкий и провести там штурмовые действия.

"Они пытаются выбить оттуда наших защитников. Почти вся эта островная зона Днепра под огневым контролем Сил обороны Украины. Поэтому успехов враг не имеет, и те разведывательно-поисковые действия больше напоминают разведку боем, чтобы выявить наши огневые средства, особенности нашей обороны, где и какие стоят препятствия, заграждения, огневые средства", - рассказал Волошин.

В то же время, по его словам, за минувшие сутки на Временском направлении было на 10 штурмов меньше - не 44, а 34.

Ситуация на Херсонском направлении

Напомним, оккупанты стремятся захватить плацдарм на одном из островов или на правом берегу Днепра, чтобы разместить огневые средства для обстрелов Херсона и подразделений ВСУ, которые находятся в береговой зоне правобережья. По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, именно поэтому на Приднепровском направлении ежедневно фиксируют по 5-7 штурмов малыми пехотными группами. В последнее время враг активизировал такие штурмы на остров Казацкий, несколько раз пытался высадиться на острове Большой Потемкин. До этого попытки высадки захватчиков фиксировались на острове Забич и вблизи Антоновских мостов.

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