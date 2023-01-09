В британском Минобороны подчеркнули, что преданность Украине остается непоколебимой.

В 2023 году военная помощь Великобритании Украине может превысить прошлогодний уровень.

Преданность Украине остается непоколебимой, об этом в Тwitter сообщает Министерство обороны Великобритании.

"...мы достигнем или превысим прошлогоднюю военную поддержку в 2023 году", - сказано в сообщении.

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В Минобороны отмечают, что на сегодня Украине уже предоставили более 200 бронированных машин, включая Stormer, вооруженный ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff и M113.

Поддержка Украины - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил украинских военных, которые проходят подготовку в Великобритании. Генеральный секретарь НАТО считает, что подготовка украинских военных поможет реально изменить ситуацию на поле боя в Украине.

В этот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил в Facebook, что никогда не отступит от поддержки украинского народа на фоне жестокости президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также чиновник опубликовал милый рождественский видеоролик в поддержку нашего государства.

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