Глава МИД подчеркнул, что вооружение Украины - это кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает недостаточной военную помощь, которую партнеры предоставляют Украине, поскольку российские солдаты продолжают оставаться на украинской земле.

Об этом глава МИД написал в микроблоге Twitter. "Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока что российские сапоги остаются на украинской земле. Вооружение нашей страны для победы - это кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами", - подчеркнул Кулеба.

Военная поддержка Украины

3 января заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник главы государства Андрей Сибига заявил, что по результатам ближайшего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемого "Рамштайн-8") следует ожидать решения о максимальном усилении боевого потенциала ВСУ. Заседание в формате "Рамштайн-8" состоится 20 января.

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6 января представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что ФРГ планирует в первые три месяца этого года доставить в Украину около 40 БМП Marder и ЗРК Patriot.

Также 6 января в США заявили, что в очередной пакет помощи Украине стоимостью 3 млрд долл., среди прочего, войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, бронемашины MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow и БМП M2 Bradley.

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