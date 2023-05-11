Украина получила от союзников сотни видов вооружения, отметил спикер командования армии США в Европе и Африке.

Украина получила от партнеров около 600 видов вооружения, что больше, чем у любой одной армии в мире.

Пока еще не все из них использованы, заявил спикер командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл в интервью "РБК-Украина", опубликованном сегодня, 11 мая. "Мы коллективно, не только США, но и международное сообщество, предоставили Украине около 600 видов вооружений и средств, начиная от танков "Абрамс" и до танков "Леопард", и системы "Пэтриот". 600 видов. Это много. Это больше, чем у любой одной армии в мире, особенно у воюющей армии. У вас это все есть сейчас", - сказал он.

По словам О'Доннелла, украинцы могут удивить россиян. "Что нам нравится делать в наших вооруженных силах, да и в любых вооруженных силах - так это заставать врага врасплох. И я думаю, что россияне будут удивлены, когда украинцы пустят в ход то, над чем они работали последние несколько месяцев", - отметил О'Доннелл.

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Он также заверил, что независимо от результатов контрнаступления ВСУ, США продолжат оказывать оборонительную помощь Украине для отражения агрессии России.

"Во внутренних дискуссиях здесь (интервью происходило в кулуарах последней "рамштайновской конференции" - Ред.) и в дискуссиях с моим боссом, председателем Объединенного комитета начальников штабов (Марком Милли - Ред.), мы никогда не говорили, что если украинцы не достигнут того и того, значит, все. Как говорил наш президент, как говорили многие страны здесь, мы будем в этом с украинцами столько, сколько потребуется. И это независимо от конкретного прогресса, которого они достигнут в будущем наступлении", - сказал О'Доннелл.

В свою очередь, спикер Объединенного комитета начальников штабов полковник Дэйв Батлер прокомментировал ситуацию насчет запрашиваемых Украиной самолетов F-16.

"Я могу немного поговорить об этом как американец, не от имени международного сообщества. Нам выделено определенное количество ресурсов на Украину, а F-16 очень дорогие. У россиян более 500 истребителей. И чтобы иметь возможность обеспечить украинцев таким же или хотя бы конкурентоспособным количеством F-16, это потребовало бы больше ресурсов, чем нам позволило наше правительство на данный момент", - заявил он.

По его словам, если бы США начали поставлять Украине F-16, это было бы настолько дорого, что Штаты не смогли бы дать то, что Украине нужно именно на этот момент, в частности, ПВО, артиллерийские снаряды, танки "Абрамс", поскольку все ресурсы потратили бы на очень сложный технически, дорогой в обслуживании и эксплуатации F-16.

Помощь Украине - что сейчас стоит знать

Как сообщал УНИАН, Украина настойчиво призывает страны передать ВСУ современные истребители для достижения превосходства в небе. В то же время, США и союзники сосредоточены сейчас на поставках других видов вооружения, в том числе танков, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин по итогам 11-го "Рамштайна", состоявшегося 21 апреля.

Многочисленные эксперты и военные подтверждают, что без воздушной поддержки идти в контрнаступление Украине будет очень трудно.

29 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила сигнал от некоторых стран о готовности обучать украинских пилотов управлять самолетами F-16.

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