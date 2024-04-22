Одобрение помощи в более чем 60 миллиардов долларов является спасением для украинских военных, хотя вряд ли переломит ход войны.

Одобрение Соединенными Штатами Америки помощи Киеву на более 60 миллиардов долларов спасет украинских военных, оказавшихся в осаде, хотя вряд ли переломит ход войны. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что многое будет зависеть от того, насколько быстро помощь США попадет на линию фронта.

"Для Европы, которая уже предоставила Украине 150 миллиардов евро, следующим является рассмотрение требований по усилению ПВО и принятие решения по использованию замороженных российских активов. Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегхем заявил, что Европа "близка к политическому соглашению" по применению налога на сверхприбыль с этих активов, и первое взыскание начнется до 1 июля", - говорится в материале.

Помощь США Украине

20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине. Перед рассмотрением документа по существу парламентарии отклонили четыре поправки, внесенные противниками оказания помощи Киеву.

В итоге принятым законом было предусмотрено предоставление общего пакета помощи Украине на сумму 60,84 миллиарда долларов.

Часть из 13,8 миллиардов, которые пойдут на закупку оружия у промышленности, можно будет использовать только до конца текущего года. Остальную часть гарантированно можно будет потратить до конца следующего финансового года - с сентября 2025 года до сентября 2026 года.

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