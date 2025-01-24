Помогла зацепка с видео: идентифицирован оккупант, казнивший украинских бойцов (фото)

Речь идет об Олеге Яковлеве, который был неудачником в гражданской жизни, поэтому решил уйти на фронт.

Проект Evocation, который формирует базу российских оккупантов и пропагандистов, идентифицировал военного преступника, который казнил украинских военных на Донецком направлении.

Как сообщили на сайте проекта, накануне в сети появились кадры расстрела шести украинских военнопленных. Позже стало известно, что это преступление рашисты совершили в Донецкой области.

Россияне пытались скрыть факт казни: перед расстрелом они ждали, когда оттуда полетит дрон и заменили свое оружие на автоматы АК-47, вероятно, трофейные. Съемка, скорее всего, велась для личного архива.

Видео дня

Один из военных преступников, казнивших бойцов, - солдат подразделения "Шторм" 30 омсбр России Олег Яковлев. Эта бригада участвовала и несла огромные потери в боях за Авдеевку и Очеретино.

"Участники преступления на видео постоянно обращаются к владельцу телефона и главному исполнителю казни с позывным "Сара". Именно эта зацепка позволила выйти на фигуранта видеозаписи. В своем телеграме (на номере телефона +79063130009) оккупант называет себя "Папа Сара". Также на этом аккаунте опубликованы некоторые фото палача, на одном из которых оккупант позирует в снаряжении с надписью "Сара", - пояснила команда проекта.

Что известно об Олеге Яковлеве

Яковлев Олег Владимирович родился 16 июня 1992 года. Проживает по адресу: город Саратов, 7-й Увецкий проезд, дом 18. Судя по соцсетям, Яковлев - типичный оккупант, который, не сумев ничего добиться в жизни, решил уйти на фронт.

"В гражданской жизни Яковлев занимался откачкой выгребных ям, употреблением алкоголя и наркотиков. О своих наркоприключениях он даже сочиняет рэп. В семейной жизни рашиста тоже ничего не получилось: он развелся с женой, от которой у него осталось две дочери. Интеллектуальный уровень оккупанта также желает лучшего. В одном из чатов для знакомств в Саратове рашист поделился интересной историей о красных трусах, с которыми он ходил в штурм. Судя по тому, как он это описывал, похоже, что рашист не учил русский язык в школе", - отмечает проект.

Интересно, что Яковлев считает себя верующим человеком. Впрочем, это не помешало ему расстрелять безоружных украинских бойцов.

Расстрел украинских бойцов

Напомним, 23 января стало известно о том, что российские оккупанты снова расстреляли украинских военнопленных.

Сообщалось, что произошло это на Донбассе. Судя по опубликованному видео, которое снял один из оккупантов, россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных.

"Оккупанты собственноручно зафиксировали преступление - расстрел в спину шести украинских воинов, попавших в плен... Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна. Расстрел каждого из тех, кто попал в плен, происходит на глазах у других побратимов. При этом оккупанты приказывают им "лежать и закрыть рот", - отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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