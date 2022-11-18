Иран не сможет обеспечивать РФ оружием в нужном количестве, заявил эксперт.

Получит ли Россия иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, неизвестно. Вопрос передачи нового оружия РФ Ираном откладывается на весну 2023 года.

Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что война в Украине для Ирана "слишком масштабная", и что он не сможет обеспечивать Россию оружием в нужном количестве для бесконечного ведения активных боевых действий.

"Они уже с Shahed там буксуют, а с ракетами вообще пока вопрос откладывается аж на весну, и еще неизвестно, дадут или не дадут. Плюс – Иран уже получил порцию санкций. И я так понимаю, что санкционная политика может продолжиться. В виду того, что Иран согласился поставлять России вооружение. Прямо или косвенно – неважно", – заявил Жданов.

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: что известно

Напомним, о том, что Иран якобы собирается передать баллистические ракеты России, стало известно в октябре.

Военный эксперт Александр Коваленко назвал главную проблему для украинской системы ПВО от иранских ракет. По его словам, у ракеты Zolfaghar боевая часть отделяется при заходе на цель, и это будет колоссально затруднять ее обнаружение и уничтожение.

Ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: характеристики

Fateh-110 и Zolfaghar – это оперативно тактические баллистические ракеты малой дальности

Ракеты Fateh-110 и Zolfaghar способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

Fateh-110: максимальная дальность: 300 км, забрасываемый вес: 650 кг, точность (КВО) 3 м.

Zolfaghar: максимальная дальность: 750 км, забрасываемый вес: 579 кг, точность (КВО) 10 м.