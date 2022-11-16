Эти ракеты могут ударить почти в любой точке Украины, кроме юго-западных районов.

Если Россия получит иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, мишенью для них в Украине может стать практически все и везде.

Как пишет "Крым.Реалии", со ссылкой на военного эксперта Олега Каткова, если Россия будет запускать Fateh-110 со своей территории, территории Беларуси или оккупированной Украины, то эти ракеты могут ударить почти в любой точке Украины, кроме юго-западных районов.

"В случае Zolfaghar с дальностью 700 км, два пусковых района – с территории Беларуси и в оккупированном Крыму – позволят полностью держать под огневым поражением любой уголок Украины, – отмечается в публикации. – Учитывая скорость полета, времени найти безопасное место почти не будет. Даже при условии, что украинские военные зафиксируют их запуск и включат воздушную тревогу практически сразу. А с учетом еще и сотен килограммов взрывчатки в ней, есть все основания полагать, что Россия использует их именно для ударов по городам".

Также отмечается, что баллистические ракеты в принципе крайне тяжело перехватить. По оценке эксперта, вряд ли процент вероятности их перехвата превысит 15-20%.

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar

Известно, что Fateh-110 является преемницей иранской копии из китайской копии советской ракеты 9М21 для "Луна-М", а Zolfaghar – улучшенная версия Fateh-110.

Мощность боевой части Fateh-110 в 2-2,3 раза больше, чем у крылатой ракеты типа "Калибр".

Fateh-110 и Zolfaghar: характерисктики

Fateh-110: максимальная дальность: 300 км, забрасываемый вес: 650 кг, точность (КВО) 3 м.

Zolfaghar: максимальная дальность: 750 км, забрасываемый вес: 579 кг, точность (КВО) 10 м.