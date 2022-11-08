Советник ОПУ предполодил, что РФ может получить от Ирана до тысячи ракет, но пусковых установок для них мало.

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar могут дать российским войскам преимущество, но небольшое. РФ не сможет ими массированно обстреливать Украину.

Как заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, иранских ракет Россия может получить много, до тысячи, но пусковых установок для них мало.

По словам Арестовича, своих ракет у РФ осталось немного: около 140 ракет к "Искандерам" и несколько десятков "Калибров". Потому, как отметил советник ОПУ, скорее всего, для продолжения ракетного террора Россия будет ждать ракеты от Ирана, но сильного преимущества не получит.

Видео дня

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: сможет ли Украина их сбивать

Советник Офиса президента Арестович отметил, что эти ракеты еще никто не сбивал, потому с ними могут возникнуть серьезные проблемы. Он предположил, что серьезный опыт борьбы с этими ракетами получат именно украинцы.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко назвал главную проблему для украинской системы ПВО от иранских ракет. По его словам, у ракеты Zolfaghar боевая часть (579 килограммов) отделяется при заходе на цель, и это будет колоссально затруднять ее обнаружение и уничтожение.

Напомним, баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров. О том, что Иран намерен передать ракеты России, стало известно в октябре.

Вас также могут заинтересовать новости: