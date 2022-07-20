Спецназовцы опубликовали 10-минутный ролик со свидетельствами оккупанта и материалами с его телефона.

В Белогоровке на Луганщине украинские бойцы захватили в плен вражеского разведчика.

Об этом в Telegram сообщает спецподразделение ГУР МОУ KRAKEN, бойцы которого и схватили россиянина.

"В ходе операции в Белогоровке бойцами спецподразделения ГУР МОУ KRAKEN был захвачен в плен разведчик ГРУ ВС РФ. Мы пообщались с ним, получилось довольно интересно. Конечно же вместо правды, Ванька начал рассказывать заготовленную легенду", - говорится в сообщении.

Спецназовцы опубликовали 10-минутный ролик со свидетельствами оккупанта и материалами с его телефона.

"В ролике использован материал с телефона этого ГРУшника. Будучи "опытным разведчиком", он имел свой цифровой дневник... Там его "боевой путь" Украиной, общение с семьей, девушкой и любовницей", - добавили в подразделении.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты взяли в армию рецидивиста из Луганщины, который хотел заработать денег на вставные зубы.

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