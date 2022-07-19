Мужчина – бывший шахтер, однако по специальности не работал давно, ведь с 2006 года он трижды был осужден за торговлю наркотиками и в последний раз освободился только в 2021.

Российские оккупанты взяли в армию рецидивиста из Луганщины, который хотел заработать денег на вставные зубы.

Как сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины, мужчина – бывший шахтер, однако по специальности не работал давно, ведь с 2006 года он трижды был осужден за торговлю наркотиками и в последний раз освободился только в 2021.

В своих показаниях украинским правоохранителям, мужчина рассказал, что войну в Украине воспринял как возможность зароботка, поэтому сразу после полномасштабного вторжения позвонил в военкомат и вскоре подписал контракт как доброволец.

"Стал добровольцем по финансовым мотивам. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде работы нет... Взял и просто служил", - рассказал захватчик.

Он сообщил, что в армии оккупантов их не обучали военной подготовке, а боекомплекта выдали "для галочки".

"Но когда оккупантам стало совсем трудно в Северодонецке, этих воинов отправили в зону боевых действий и поставили задачу: закрепиться на позиции. "Доброволец" задачу провалил, но в отличие от 5 коллег по службе, погибших на его глазах, остался жив. Сейчас вместе с другими пленными он дает показания следователям СБУ", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не прекращают совершать военные преступления на территории Украины. Так, в одном из перехватов украинской разведки разговора российского солдата с сестрой, оккупант рассказал, что застрелил женщину, которая корректировала огонь для ВСУ.

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